تنمية القدرات فى مشروع جامعة الطفل بالمنوفية

عقدت كلية التربية ورشة عمل بهدف تنمية قدرات الأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة، وذلك لإتاحة فرصة التدريب لهم وزيادة المحاكاة بالبيئة الجامعية فى إطار فعاليات مشروع جامعة الطفل والذى تنظمه جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.

من جانبه أكد الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية أن الكلية تولى اهتماماً خاصاً بهؤلاء الأطفال لخلق جيل قادر على القيادة والإبداع فى مراحل عمرية متقدمة، وذلك من خلال مشروع جامعة الطفل.. وتناولت الورشة تنمية الفنون بمساعدة الأستاذة عائشة مصطفى المعيدة بقسم الطفولة وتنمية الدراما بمساعدة الدكتورة وفاء ماهر مدرس مساعد بقسم الطفولة.

كما صرحت الدكتورة إيناس سعيد أستاذ مساعد بقسم طفولة والمنسق العام للمشروع أن الجامعة أختارت 53 طفلاً للمشاركة فى هذا المشروع، حيث تم توزيعهم إلى 23 طفلاً فى المرحلة الأولى يمثلون المستوى الأول والثانى من البرنامج وسوف يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة تميز.

وأضافت أن مدة البرنامج المخصص للمشروع 10 أيام يتم تفعيله فى كليات التربية والعلوم والزراعة والآداب بجامعة المنوفية.



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