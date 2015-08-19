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وصول 3500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

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وصول 3500 طن بوتاجاز لموانئ السويس وصول 3500 طن بوتاجاز لموانئ السويس
يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة جاز براد وعلى متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، فى الوقت الذى تغادر فيه ميناء بورتوفيق السفينة شاكر وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة شيبوربورك وعلى متنها 267 طن معدات قادمة من والسفينة ماراثابرفيدنس قادمة من شرق آسيا لشحن 45 ألفا و500 طن فوسفات، كما تغادر السفينة أو ام بونتاتيس وعلى متنها 8 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة لاستكمال الشحن.

أما ميناء سفاجا فيستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 111 راكبا و13 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 42 راكب و42 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 5 شاحنات و5 راكبا، كما تغادر الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 1472 راكبا و40 سيارة و17 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 1173 راكبا و115 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 42 شاحنة و42 راكبا.

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مصر 365

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