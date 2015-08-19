بيكيه ينفي إهانة الحكم المساعد في لقاء السوبر الإسباني

(إفي): اعتذر مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن اعتراضه على الحكم المساعد خلال مواجهة أتليتك بلباو في إياب كأس السوبر الإسباني (1-1)، والذي طرد في شوطها الثاني، لكنه أكد أنه لم يوجه أي اهانة للحكم المساعد.

وبرر بيكيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، انفعاله بأن المباراة شهدت "توترا كبيرا" وكان هناك الكثير من الأمور على المحك بالنسبة لبلباو وبرشلونة الذي كان يحاول تعويض خسارته ذهابا (0-4) لكنه أخفق ليحسم الفريق الباسكي اللقب لصالحه.

وأوضح "أود الاعتذار لأن سلوكي بالاحتجاج على الحكم المساعد لم يكن صائبا. كانت مباراة متوترة للغاية.. رغم ذلك، لم أوجه أي اساءة لشخصه في أي لحظة".

وطرد بيكيه خلال الشوط الثاني من مباراة الإياب التي أقيمت مساء الاثنين على ملعب كامب نو، معقل برشلونة بعد أن وجه اساءات للحكم المساعد، وفقا لما جاء في تقرير الحكم.

وبحصوله على بطاقة حمراء مباشرة، يغيب قلب دفاع الفريق الكتالوني عن أولى مباريات فريقه بالليجا المقررة الأحد المقبل أمام أثلتيك بلباو بملعب سان ماميس، في انتظار عقوبة محتملة قد تفرضها عليه لجنة المسابقات خلال الأيام المقبلة.