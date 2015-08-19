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مارسيلو: مستعدون لبداية الموسم بصورة جيدة

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مارسيلو: مستعدون لبداية الموسم بصورة جيدة مارسيلو: مستعدون لبداية الموسم بصورة جيدة

(إفي): أكد مارسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني استعداد فريقه لبدء الموسم بصورة جيدة، وذلك بعد أن حسم (الميرينجي) لقب كأس البرنابيو الودي بفوزه على جلطة سراي التركي (2-1)، حمل هدف الفوز توقيع الظهير البرازيلي.

وقال مارسيلو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "نحن مستعدون. نعرف أن البدايات تكون صعبة للغاية، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم موسم جيد، والبداية بصورة جيدة".

وعن سير المباراة، علق "أنا سعيد للغاية. الأهم هو تقديم مباراة جادة. يجب علينا أن نبدأ بصورة جيدة".

ومن المقرر أن يستهل الفريق الملكي مشواره في الليجا الأحد المقبل أمام مضيفه سبورتينج خيخون.

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