أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماركا: تشيلسي يهزم يونايتد.. بيدرو إلى لندن

Google+ Print
ماركا: تشيلسي يهزم يونايتد.. بيدرو إلى لندن ماركا: تشيلسي يهزم يونايتد.. بيدرو إلى لندن

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيدرو رودريجيز لاعب برشلونة سافر إلى لندن من أجل الخضوع لفحوصات طبية تمهيدا لانتقاله إلى تشيلسي.

وارتبط اسم بيدرو طوال الفترة الماضية بالانضمام إلى مانشستر يونايتد بناء على رغبة لويس فان جال.

لكن أفاد تقرير الصحيفة الإسبانية بأن تشيلسي نجح في التوصل لاتفاق مع برشلونة مقابل 28 مليون يورو، مع دفع مليونين آخرين كحوافز.

ويتفوق بذلك تشليسي على العرض الذي قدمه مانشستر يونايتد لبرشلونة والذي كان عبارة عن 25 مليون يورو، بالإضافة لـ5 مليون آخرين كحوافز.

وأوضحت "ماركا" بأن مانشستر سيتي لم يقدم عرضا رسميا أبدا إلى برشلونة لضم بيدرو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن الإعلان الرسمي من المتوقع أن يكون خلال ساعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع