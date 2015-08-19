ماركا: تشيلسي يهزم يونايتد.. بيدرو إلى لندن

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيدرو رودريجيز لاعب برشلونة سافر إلى لندن من أجل الخضوع لفحوصات طبية تمهيدا لانتقاله إلى تشيلسي.

وارتبط اسم بيدرو طوال الفترة الماضية بالانضمام إلى مانشستر يونايتد بناء على رغبة لويس فان جال.

لكن أفاد تقرير الصحيفة الإسبانية بأن تشيلسي نجح في التوصل لاتفاق مع برشلونة مقابل 28 مليون يورو، مع دفع مليونين آخرين كحوافز.

ويتفوق بذلك تشليسي على العرض الذي قدمه مانشستر يونايتد لبرشلونة والذي كان عبارة عن 25 مليون يورو، بالإضافة لـ5 مليون آخرين كحوافز.

وأوضحت "ماركا" بأن مانشستر سيتي لم يقدم عرضا رسميا أبدا إلى برشلونة لضم بيدرو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن الإعلان الرسمي من المتوقع أن يكون خلال ساعات.