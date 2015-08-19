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داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير مقر قوات كردية في سوريا

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داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير مقر قوات كردية في سوريا داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير مقر قوات كردية في سوريا
جاء في بيان منسوب لتنظيم داعش على الإنترنت أن التنظيم نفذ عملية انتحارية استهدفت مقر قوات الأمن الداخلي الكردية في شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال البيان إن أحد عناصره قاد صهريجا مفخخا عند مقر القيادة العامة لقوات الأسايش في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا وهي مدينة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم داعش بشمال سوريا.

وأضاف البيان أن الهجوم أدى لمقتل أكثر من 40 من عناصر الأسايش وهي قوات معنية بالأمن الداخلي شكلتها الإدارة الكردية بشمال سوريا إضافة لإصابة العشرات وقال إن بين القتلى والجرحى قياديين.
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