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ضبط متعهد نقل مواد بترولية لتصرفه فى 5000 لتر بنزين بالبحيرة

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ضبط متعهد نقل مواد بترولية لتصرفه فى 5000 لتر بنزين بالبحيرة ضبط متعهد نقل مواد بترولية لتصرفه فى 5000 لتر بنزين بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط
>"متعهد نقل مواد بترولية بالسيارة رقم 5183 ب د أ لقيامه بالتصرف فى كمية (5000) لتر بنزين لمحطة وقود بقرية كفر سلامون مركز كوم حمادة لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 21223/2015 جنح مركز كوم حمادة.

كما تم ضبط صاحب مكتبة كائنة بشارع الصاغة قسم دمنهورلحيازته عدد (31) صاروخ ألعاب نارية، (4) سجائر إلكترونية، (2) قلم ليزر، (1) منظار وتحرر المحضر 13124/2015 جنح قسم دمنهور.

وتم ضبط صاحب مصنع طوب كائن بقرية كفر مجاهد مركز كوم حمادة لقيامه بتجميع عدد (50) أسطوانة غاز مدعمة لاستخدامها بالمصنع وتحرر المحضر 21035/2015 جنح مركز كوم حمادة.

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مصر 365

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