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النيابة تأمر بحبس صاحب شركة شحن بباب الشعرية متهم بتهريب متفجرات لغزة

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النيابة تأمر بحبس صاحب شركة شحن بباب الشعرية متهم بتهريب متفجرات لغزة النيابة تأمر بحبس صاحب شركة شحن بباب الشعرية متهم بتهريب متفجرات لغزة
أمر أحمد معاذ مدير نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس صاحب شركة شحن ببولاق أبو العلا، المتهم بتهريب مواد متفجرة إلى غزة، ونجل شقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات .

كانت معلومات قد وردت للأجهزة المعنية تفيد بقيام إحدى شركات الشحن بمنطقة باب الشعرية بتصنيع المواد المتفجرة، ثم بيعها إلى العناصر الإرهابية، حيث جاءت التحريات مؤكدة صحة الواقعة، فأمر أحمد سلامة مدير نيابة باب الشعرية، بضبط وإحضار وتفتيش الشركة السالف الإشارة لها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 أشخاص من بينهم عامل، ومهندس بترول، ومدير فى الشركة، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وتهريب عبر الأنفاق، ومساعدة جهة إرهابية.

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مصر 365

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