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عاطل يقتل شابا طعنا بسكين بسبب خلافات على "حمامة" فى الإسكندرية

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عاطل يقتل شابا طعنا بسكين بسبب خلافات على "حمامة" فى الإسكندرية عاطل يقتل شابا طعنا بسكين بسبب خلافات على "حمامة" فى الإسكندرية
لقى شاب مصرعه بعد أن قام عاطل بطعنه بالسكين لخلافات بينهما على حمامة فى مشاجرة بشارع الكاشف بمنطقة القصعى التابعة لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغا بوجود مشاجرة بشارع الكاشف منطقة القصعى بين كل من محمد أ م 26 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفى، وبين حسنى ف ح ح 33 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول الرمل، بسبب قيام الثانى بسرقة حمام من أعلى سطح العقار سكن الأول تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بمطواة كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الثانى وبحوزته الأداة المستخدمة وتبين إصابته بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة تعدى الأهالى عليه وتم حجزه بالمستشفى الجامعى وتعينت الحراسة اللازمة عليه. وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

وفى وقت لاحق أضرمت أسرة القتيل النيران بورشة ميكانيكا ملك والد الثانى كائنة بدائرة القسم مما أدى إلى حدوث تلفيات ببعض محتويات الورشة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد المتهمين وضبطهم وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

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