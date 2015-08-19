إزالة 32 حالة تعد على أراضى الرى بمركز فارسكور بدمياط

قامت حملة أمنية موسعة بإشراف اللواء فيصل دو يدار مدير أمن دمياط لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف "ورى ترعة السلام " بدائرة مركزى شرطة فارسكور والزرقا، وذلك بمشاركة قوات من "إدارة قوات أمن دمياط - إدارة البحث الجنائى" مدعومتين بقوات أمن مركزى، وذلك برئاسة اللواء حسام الدين عبد السلام مساعد المدير للأمن وبإشراف ميدانى اللـواء مصطفى مقبل نائب المدير.

وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 32 قرار إزالة فورية فى مركز فارسكور صادرة من الإدارة العامة لرى دمياط تمثلت فى إزالة مواسير مياه مخالفة بجسر ترعة السلام لتغذية مزارع سمكية "قراميط" ضد المخالفين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4658 إدارى مركز شرطة فارسكور لسنة 2015.

كما تم تنفيذ 6 قرارات تعد على منافع الرى بيانها، "21 ، 22 ، 96 ،97 لسنة 2013، 226 لسنة 2011،64 لسنة 2015 ضد محمد السادات .ع ، حمزة محمد .ط وآخرين تمثلت فى إزالة مبانٍ مقامة على منافع الرى.

وشملت الحملة أيضا تنفيذ 3 قرارات تعد على منافع الصرف بيانها، 53 لسنة 2012 تمثل فى إزالة مبنى "مشحمة"، و107 لسنة 2013 تمثل فى إزالة مبنى من الطوب الأحمر والخرسانة، و163 لسنة 2014 ثمثل فى قطع جسر ووضع ماسورة وجميعهم ضد المدعو عادل محمد .ع.

وفى دائرة مركز شرطة الزرقا، تم تنفيذ 6 قرارات تعد على الأرض الزراعية بيانها 497 لسنة 2011 ضد محمد محيى .ا ، و543 لسنة 2013 ضد عماد .ع ، 137 لسنة 2014 ضد حسن .م . ى، و236 لسنة 2014 ضد العربان .ع ، و25 لسنة 2015 ضد محمد .ص.ل .، و486 لسنة 2015 ضد عصام .ش .خ، وجميعها تمثلت فى إزالة " أسوار ـ وسملات خرسانية ـ تحاويط من الطوب والبلوك ".وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3664 إدارى مركز شرطة الزرقا لسنة 2015.



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