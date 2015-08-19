ضبط 6 محلات بكفر الشيخ و2 بالمنوفية بتهمة الاتجار فى المبيدات المحظورة

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من حملاتها المفاجئة للتفتيش على محلات الاتجار فى مستلزمات الإنتاج الزراعى والمبيدات المتداولة فى الأسواق المحلية بمحافظتى المنوفية وكفرالشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط محلين للاتجار فى المبيدات والأسمدة المخالفة وغير الموصى بها بمركزى بركة السبع والشهداء بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالمخالفتين.

وحررت الحملة 6 محاضر للمحلات المخالفة بمحافظة كفر الشيخ بمركزى قلين وفوه، للاتجار فى مبيدات ممنوعة وغير مسجلة ومحظور تداولها، وأخرى منتهية الصلاحية فضلاً عن تداول عبوات مقلدة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها مواصلة حملاتها المفاجئة بالمحافظات المختلفة لضبط أى مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.