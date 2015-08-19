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إنشاء وحدتين لعلاج الفيروسات الكبدية بحميات ملوى بالمنيا

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إنشاء وحدتين لعلاج الفيروسات الكبدية بحميات ملوى بالمنيا إنشاء وحدتين لعلاج الفيروسات الكبدية بحميات ملوى بالمنيا
قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وافقت على اعتماد إنشاء وحدتين لعلاج الفيروسات الكبدية داخل العيادة التخصصية للجهاز الهضمى والكبد بمستشفى حميات ملوى.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه سيتم عقد دورة تدريبية الاثنين المقبل للمرشحين للعمل بالوحدة من (مدير طبى ـ الأطباء ـ المدير المالى والإدارى) وذلك بمقر اللجنة القومية داخل المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بشارع قصر العينى، على أن يتم تدريب المسئول الإحصائى ومدخلى البيانات بوحدة تكنولوجيا المعلومات بمقر اللجنة القومية بمبنى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر.
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