"جاسكو": إزالة مخالفات الغاز بمصانع العاشر أولوية للحفاظ على أرواح المواطنين

قال المهندس يحيى عيسوى مدير عام الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان "جاسكو"، إن هناك مجموعة من المخالفات ترتكبها بعض المصانع، وأنه لابد من تحجيم المخالفات، وأن الشركة لديها فريق طوارئ وصيانة مهمته الكشف على شبكة العملاء لضمان العمل بكفاءة ويتعاملون بشكل مباشر على الشبكة، مؤكدا أن المخالفات انخفضت بشكل ملحوظ وكبير خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عيسوى، خلال اجتماع لجنة الطاقة الذى عقد اليوم بمقر جمعية مستثمرى العاشر برئاسة المهندس صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الجمعية، أنه على الشركات تجنب المخالفات، حيث يقوم بعضهم بعمل توصيلات خاطئة ذاتيا بدون الرجوع للشركة، وهو ما ينجم عنه كواراث فى حال تركيبه خطأ لأن هناك عمالا وأرواحا، مشددا على أنه كانت لديه تعليمات بإغلاق 2 من المصانع المتعثرة فى السداد لدفع الغرامات، وتم التأجيل وقطع الغاز وأن هناك 6 شركات سددت الغرامة لكنها لم تزيل المخالفات، وأنه لابد من رفع المخالفة.

وأضاف عيسوى أن عقد خدمات التشغيل يشمل 6 زيارات سنويا، وأن هناك 332 مصنعا الشركة مسئولة عن إمدادهم بالغاز والإمكانيات محدودة، وأن عقود خدمات التشغيل هى فى المقام الأول لمصلحة المستثمر وليس لمصلحة الشبكة، للوفاء بالالتزامات فى حدود إمكانيات الشركة، وأن مهمة تسهيل دفع المديونية ليست من اختصاصاته وهى طبقا للعقد المبرم مع الشركات ملزمة، حيث إن العقد يؤكد ضرورة وقف الغاز فى خلال 7 أيام بعد دفع الغرامة وقدرها 50 ألف جنيه، وأن هناك مخالفات يمكن إزالتها فى نفس يوم الزيارة للتفتيش على الشركة لكن أيضا هناك توصيلات صعبة الإزالة.

ومن جانبه، أعلن المهندس صبحى نصر رئيس لجنة الطاقة بجمعية المستثمرين، أنه سيتم توقيع بروتوكول وحملة لإزالة مخالفات التعدى على الشبكة لإلغاء الغرامات والتوصل لحلول فى نطاق توفيق الأوضاع والبحث عن حلول لتسهيل دفع المديونات، مشيدا بدور شركة بتروتريد والشركة القابضة بعد زيادة سعر الغاز وأنها تسعى لحل الأمور لكن يبقى الوضع هو أن قطاع البترول لديه مشكلات.

وأضاف المهندس صبحى، أن المستثمرين يقدمون تسهيلات وهناك عدة أفكار لمحاولة المساعدة بين فرق التأمين طبقا للعقد والتقسيط على عام ونصف أو يسدد بدون فوائد، وأن حل مشكلة التجاوز تحتاج تسهيل فى السداد وليس إلغاء المديونية، لأنه لا يوجد أحد لديه القدرة على إلغائها.

جدير بالذكر أن اللجنة كانت تناقش مشكلات مرتبطة بالطاقة والغاز، إضافة إلى زيادة الحصص وكيفية حساب المستحقات الفعلية من الغاز الطبيعى، واستهلاك الغاز، ومشكلات التجاوز فى حضور أطراف المشكلات المتعلقة بالغاز، وهم المهندس يحيى عيسوى مدير عام الصناعات الهنسية بالعاشر من رمضان "جاسكو"، وعلاء حافظ مدير عام شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" وبعض مستثمرى العاشر ممن لديهم مشكلات فى قطاع الغاز.