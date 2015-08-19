أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرتضى منصور يصل أكاديمية الشرطة لحضور نظر الاستشكال على حبس توفيق عكاشة

Google+ Print
مرتضى منصور يصل أكاديمية الشرطة لحضور نظر الاستشكال على حبس توفيق عكاشة مرتضى منصور يصل أكاديمية الشرطة لحضور نظر الاستشكال على حبس توفيق عكاشة
وصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إلى معهد أمناء الشرطة، وذلك لحضور نظر الاستشكال المقدم من الإعلامى توفيق عكاشة، أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر لاتهامه بتبديد منقولات الزوجية وسب طليقته.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على توفيق إبراهيم عكاشة، تنفيذاً للأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده، والمتضمنة حكما فى 2012 بحبسه 6 أشهر فى قضية تبديد وغرامة 10 آلاف جنيه فى قضية سب وقذف وحبسه أسبوعين وكفالة 100 جنيه عن تهمة الضرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365