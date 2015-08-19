مرتضى منصور يصل أكاديمية الشرطة لحضور نظر الاستشكال على حبس توفيق عكاشة

وصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إلى معهد أمناء الشرطة، وذلك لحضور نظر الاستشكال المقدم من الإعلامى توفيق عكاشة، أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر لاتهامه بتبديد منقولات الزوجية وسب طليقته.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على توفيق إبراهيم عكاشة، تنفيذاً للأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده، والمتضمنة حكما فى 2012 بحبسه 6 أشهر فى قضية تبديد وغرامة 10 آلاف جنيه فى قضية سب وقذف وحبسه أسبوعين وكفالة 100 جنيه عن تهمة الضرب.