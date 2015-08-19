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تجديد حبس سائق "توك توك" قتل زميله بطعنة نافذة فى صدره بأكتوبر

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تجديد حبس سائق "توك توك" قتل زميله بطعنة نافذة فى صدره بأكتوبر تجديد حبس سائق "توك توك" قتل زميله بطعنة نافذة فى صدره بأكتوبر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر اليوم الأربعاء، حبس "إسلام.ع" 20 سنة سائق "توك توك" 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المجنى عليه "أحمد. ز" 19 سنة، ويعمل سائق "توك توك"، فى مشاجرة نشبت بينهم بدائرة قسم ثان أكتوبر السبت الماضى.

لقى سائق "توك توك" يدعى "أحمد.ز" مصرعه، إثر تلقيه طعنة نافذة بالصدر من سكين سددها إليه سائق آخر، يدعى "إسلام.ع"، وذلك إثر خلاف نشب بينهم أمام جراج سيارات بمنطقة مساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر.

تلقى قسم ثانى أكتوبر إخطارًا من المستشفى العام بوصول جثة شاب فى العشرين من عمره مصابًا بطعنة نافذة فى الصدر، إثر خلاف نشب بينه وبين سائق آخر، وعلى الفور انتقلت النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثة، وإجراء التحقيقات اللازمة حول الواقعة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد تكثيف التحريات اللازمة، وتبين من التحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه والمتهم إثر خلاف بينهما.
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مصر 365