17 سبتمبر.. نظر تجديد حبس موظفين لتزويرهم فى البطاقات التموينية

حدد المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية جلسة 17 سبتمبر، لنظر تجديد حبس 4 متهمين منهم موظفون عموميون، محبوسون احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، أمام إحدى دوائر غرف المشورة، لتورطهم فى إهدار المال العام من خلال تزوير البطاقات التموينية وسرقتها واستغلالها فى صرف الحصص التموينية المُدعَّمة دون وجه حق بعين شمس، وذلك حال عدم انتهاء فحص القضية أمام جهات التحقيق.

أكدت تحقيقات النيابة العامة، التى أجراها المستشار زياد الحلفاوى، مدير نيابة عين شمس، أن بداية الواقعة، مشاجرة نشبت بين 6 أفراد من أصحاب فرن بمنطقة عين شمس من عائلة واحدة، استُخدِمَت فيها الأعيرة النارية ولكنها لم تسفر عن وفيات.

تمكنت قوة من مباحث قسم عين شمس، من القبض على جميع المتهمين، لكنهم فوجئوا بإقدام أحدهم على إطلاق أعيرة نارية على القوة، التى تمكنت من ضبطه داخل منزله ولاحظت وجود حقيبة كبيرة داخل شقته، وبتفتيشها اكتشفت بداخلها الآلاف من البطاقات التموينية خاصة بمكاتب تموين المطرية والسلام وعين شمس، واستعلمت النيابة عن هذه البطاقات وتبين أنها مزورة، وتمكنت من التوصل إلى أصحاب الماكينات بشركة "سمارت".

وأمرت النيابة بالقبض عليهم حيث تمكنت قوة من قسم شرطة عين شمس، بالقبض على المتهمين، بمواجهتهم اعترفوا ببقية التشكيل، وتوصلت النيابة من خلال المتهمين إلى وجود موظف بشركة إصدار البطاقات التموينية بالتنسيق مع الوزارة، يقوم بتزوير آلاف البطاقات من خلال رشوة موظفى مكاتب البريد؛ لتنشيطها وتعديل بيانات المستخدمين.

يشار إلى أن عدد المتهمين فى القضية 9 متهمين، حيث تم إخلاء سبيل 5 منهم بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.