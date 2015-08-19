الاحتلال الإسرائيلى يهدم بناية سكنية ويعتقل 4 فلسطينيين فى القدس

رام الله /أ ش أ/



> شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء بهدم بناية سكنية فى حى وادى الجوز بالقدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.

>وذكرت مصادر مقدسية أن جرافات وطواقم بلدية الاحتلال فى القدس - ترافقها قوة معززة من الجنود والشرطة - فرضت طوقا عسكريا محكما حول البناية والمنطقة ، وأغلقت الشارع الرئيسى ، قبل أن تبدأ الجرافات بعملية التدمير الكلية للبناية التى تعود لعائلتى طوطح والتوتنجى المقدسيتين، و التى بدأ تشييدها قبل تسعة شهور، وهى مكونة من ثلاثة طوابق مساحة كل طابق 180 مترا مربعا وبواقع ست شقق سكنية.

>وأفادت عائلة طوطح أن محكمة تابعة للبلدية العبرية فرضت عليهم غرامة مالية بقيمة 550 ألف شيكل (الدولار يساوى 8ر3 شيكل) لتأجيل أمر الهدم ، وبعد رفضهم الهدم أصدرت المحكمة قرارا يقضى بهدم البناية دون تحديد الموعد، وفوجئوا بعملية الاقتحام والهدم فى ساعات الفجر الأولى .

>فى السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال حملات دهمٍ للعديد من المنازل الفلسطينية فى أنحاء مختلفة من القدس المحتلة اعتقلت خلالها أربعة شبان.

>وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية - فى عددها الصادر اليوم - النقاب عن خطة لبلدية الاحتلال لتمويل "يوم تعليم طويل" لطلاب المدارس الثانوية فى القدس الشرقية، لمنع ظاهرة رشق السيارات الإسرائيلية بالحجارة ، حيث جاء فى الخبر الرئيسى فى الصحيفة، أن البلدية ووزارة المعارف الإسرائيليتين - بالتنسيق مع الشرطة - قرروا فرض يوم تعليم طويل على الذكور فقط ، مضيفة أن الشرطة أعدت هذه الخطة منتصف العام الماضى من السنة الدراسية، بعدما تبين أن رشق الحجارة على السيارات الإسرائيلية تزداد خلال إنهاء اليوم الدراسى العادي.

>كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم فلسطينيين اثنين من مخيم الفوار وبلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية ، وداهمت ضاحية الزيتون جنوب غرب الخليل ، وسلمت أصحاب الشقق التابعة للعمارة - التى يسكنها الأسير ماهر الهشلمون- قرارا بالهدم لشقة الهشلمون، وإعطائهم مهلة 48 ساعة للاعتراض .

>يذكر أن الأسير ماهر الهشلمون (32 عاما) هو منفذ عملية الدهس على مفرق مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم ، وحكمت عليه المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن المؤبد مرتين.

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