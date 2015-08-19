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جمارك السعودية تضبط 21 ألف كاميرا تجسس

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جمارك السعودية تضبط 21 ألف كاميرا تجسس جمارك السعودية تضبط 21 ألف كاميرا تجسس
أعلن المتحدث الرسمى للجمارك عيسى العيسى أن جهازه تمكن من إحباط محاولة دخول 20910 وحدات تصوير تجسسية ،فى 1966 حالة تم التعامل معها، من بينها أقلام ونظارات وأدوات كهرباء وعلاقات ملابس وميداليات وقداحات.

وأكد العيسى فى تصريح خاص لصحيفة "الوطن" السعودية نشرته اليوم الأربعاء أن مثل هذه الأصناف ممنوع دخولها ولذا يعتبر نظام الجمارك الموحد محاولة إدخالها بطرق غير مشروعة "تهريب جمركي" ويعاقب عليها بمقدورها، وفرض غرامة تعادل قيمتها إلى ثلاثة أمثال قيمة السلعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا مقطع يظهر فيه متخصص من الجمارك فى أحد المعارض يقوم بشرح وتوضيح مواقع الكاميرات التجسسية الموجودة فى بعض السلع المحظورة، ومن بينها علاقات للملابس التى توضع فى غرف تبديل الملابس لدى المحال والأسواق التجارية وغيرها.

وسبق أن تمكنت الجمارك من إحباط إدخال عدد كبير من قطع التجسس والتنصت للمملكة، وتمثلت فى أجهزة إنذار حريق وأزرار للملابس وقطع مختلفة، جميعها مزودة بكاميرات مراقبة.

وطالب بعض المواطنين والمقيمين من الجهات ذات العلاقة بضرورة مضاعفة العقوبات على مهربى الأصناف التجسسية لتصل إلى السجن.

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مصر 365

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