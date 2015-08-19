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مصادر يمنية : مقتل 8 حوثيين فى هجوم للمقاومة بمحافظة الجوف

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مصادر يمنية : مقتل 8 حوثيين فى هجوم للمقاومة بمحافظة الجوف مصادر يمنية : مقتل 8 حوثيين فى هجوم للمقاومة بمحافظة الجوف
قتل ثمانية مسلحين حوثيين اليوم الأربعاء فى هجوم شنته المقاومة الشعبية على موقع للحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق على صالح بمحافظة الجوف شرقى اليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المقاومة الشعبية تسللت إلى موقع للحوثيين وقوات صالح فى منطقة "صبرين"، وهاجمت تجمعاً لهم أسفر عن مقتل ثمانية بينهم قيادى بارز.

وأكدت المصادر انسحاب المقاومة عقب ذلك الهجوم دون خسائر.

وفى سياق آخر، تجددت المواجهات المسلحة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية بعدة جبهات بمحافظة مأرب شرقى اليمن.

وقالت مصادر من المقاومة لـ (د.ب.أ) أن المقاومة أحرزت تقدما كبيرا خلال تلك المواجهات وسيطرت على مواقع جديدة فى جبهة المخدرة و الجفينة كما استولت على آليات وأسلحة من الحوثيين.

وأشارت إلى أن طيران التحالف نفذ أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مواقع للحوثيين وقوات صالح فى معسكر الدعشة و كوفل بمديرية صرواح غرب مأرب.
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