في الجول يكشف - كواليس قرار مقاطعة الأهلي لاتحاد الكرة

قرار ليس سهلا اتخذته إدارة الأهلي يوم الثلاثاء بمقاطعة اتحاد الكرة والانسحاب من جميع مسابقاته المحلية بعد قرار لجنة شؤون اللاعبين بإيقاف لاعبه الجديد أحمد الشيخ لـ4 أشهر.

ويكشف FilGoal.com كواليس قرار إدارة الأهلي وما الأسباب التي دفعت مجلس محمود طاهر لهذا القرار.

في البداية يشعر مسؤولو الأهلي بأن اتحاد الكرة وخاصة محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين قد خدعهم لأنهم عندما استفسروا منه عن موقف اللاعب أكد أن العقود القديمة ملغية وأن تعاقدهم سليم.

أحمد مجاهد الرئيس السابق للجنة شؤون اللاعبين كان أكد من قبل أن أخر مهلة لتسليم العقود القديمة ستكون نهاية يوليو، لكن محمود الشامي حدد ميعادا جديدا ولم يعلن عنه وفقا لرواية مسؤولي الأهلي.

محمود طاهر رئيس الأهلي كان قد تحدث مع الشامي الذي أكد له أن القرار سيكون وفقا للقوانين واللوائح وهو عكس ما يشعر مسؤولو الأهلي به فهم مقتنعون تماما أن القرار كان مجاملة.

مسؤولو الأهلي يشعرون أيضا بالتربص من كل الأطراف بعد مقابلة الشامي مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذي يؤمن رجال القلعة الحمراء أنه أيد العقوبة بعد اجتماعه مع الشامي يوم الثلاثاء قبل إصدار القرار بدقائق.

هناك اقتناع داخل أروقة الأهلي أنه لا يواجه اتحاد الكرة بل أصبح الاتحاد ينفذ قرارات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

الرهان

مسؤولو الأهلي يعلمون تماما توابع القرار ولا نية للتراجع عنه خلال الفترة الحالية، لكنه في نفس الوقت يسجل موقفا أمام اتحاد الكرة لأنه يشعر وأن تقبله للعقوبة سيجعله يخسر في أي قضية نزاع هو طرف فيها فاضطر لهذا القرار.

لكن رهان مسؤولي الأهلي في الوقت الحالي على أن لجنة التظلمات ستضطر لتعديل العقوبة أو تخفيفها.