وزيرة التضامن تكشف عن خطة للكشف عن المخدرات بين سائقى المدارس

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن الإعداد لحملات كشف عشوائى على سائقى حافلات المدارس ابتداءً من العام الدراسى الجديد 2016- 2015 فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات.

وأضافت غادة والى فى تصريحات اليوم عقب اجتماع لجنة الكشف المبكر عن حالات تعاطى المخدرات بين سائقى أتوبيسات المدارس بحضور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللواء زكريا الغمرى مدير العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء عماد غيث بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعقيد مصطفى إبراهيم بالإدارة العامة للمرور، والدكتور عمرو الدسوقى مدير وحدة مناهضة التدخين والمخدرات بوزارة التربية والتعليم والدكتورة ندى أبو المجد مديرة إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية أن إعداد الخطة جاء فى إطار توجيهات السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس لحماية الأطفال من الحوادث، لافتة إلى أن العام الماضى تم تنفيذ الحملة على ما يقرب من 1400 سائق، ووصلت نسبة التعاطى بينهم إلى 7% ومنها حالات تتعاطى مخدر الهيروين.

وأكدت وزيرة التضامن أن العام الدراسى المقبل يستهدف الكشف على ما يقرب من 4000 سائق من سائقى الحافلات المدرسية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه لن يتم التهاون مع الحالات الإيجابية وسيتم تحويلها إلى النيابة.

وأشارت غادة والى إلى أن اللجنة سيمتد نطاق عملها على سائقى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وفقا للطلب الذى تقدمت به وزارة التربية والتعليم وتم اعتماده من اللجنة.