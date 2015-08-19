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لو بتقعد على النت كتير.. 9 نصائح علشان متتخنش أهمها غير وضعك كل تلت ساعة

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لو بتقعد على النت كتير.. 9 نصائح علشان متتخنش أهمها غير وضعك كل تلت ساعة لو بتقعد على النت كتير.. 9 نصائح علشان متتخنش أهمها غير وضعك كل تلت ساعة
بعد انتشار الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، أصبحت هذه التكنولوجيا هى الشغل الشاغل للكثيرين، ولها العديد من الاستخدامات فهناك من يستخدمها فى العمل والمعرفة أو التواصل والتسلية وللعديد من الأغراض الأخرى.

ولكن فى نفس السياق، نجد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يلجأون لتناول المزيد من الطعام أثناء استخدام شبكات التواصل الاجتماعى "كالفيس بوك، وتوتير، وغيرها"، وذلك بسبب كثرة الجلوس وتناول الأطعمة غير الصحية، وهذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن عوامل الخطر فى الإصابة بالسمنة تنتج عن الجلوس لساعات طويلة أمام شبكات التواصل الاجتماعى، وقد تتسبب فى الإصابة بمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والسمنة المفرطة.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للحد من الإصابة بالسمنة، بسبب شبكات التواصل الاجتماعى، ومنها:
>1- يمكنك استخدام الإنترنت فى التوعية بمخاطر السمنة أو التوعية بالعادات الغذائية الخاطئة ونشرها من أجل البعد عنها.
>2- نشر وقراءة الأساليب الصحية فى الطهى.
>3- نشر وقراءة الفوائد المتعددة للفواكه والخضراوات.
>4- تصميم صفحات أو جروبات دعم وتحفيز مجموعة من الأشخاص المصابين بالسمنة، وتطبيق بعض الأنظمة الغذائية المفيدة.
>5- كل 20 دقيقة، لابد من تغير وضع الجلوس وممارسة أى حركة حتى لو داخل المنزل.
>6- تقطيع مجموعة من الخضراوات والفواكه ووضعها بجانبك وتناولها.
>7- شرب الماء بكثرة.
>8- البعد عن العصائر المحفوظة المليئة بالسكريات.
>9- تجنب تناول الأطعمة السريعة.
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