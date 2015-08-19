الصحة: 3 وفيات أمس من إجمالى 191مصابا بالإجهاد الحرارى وتحسن 109 حالات

أعلنت وزارة الصحة، عن 3 حالات وفاة بسبب الإجهاد الحرارى ضمن 191 حالة مصابة، أمس الثلاثاء، تحسنت منها 109 حالات خرجت من المستشفيات لتحسن حالتها.

وأوردت الصحة حصر الحالات المجهدة حراريا فى المحافظات فى بيان رسمى صدر منذ قليل، حيث بلغت الحالات: 35 مصابا بالإجهاد الحرارى فى محافظة القاهرة، خرج منهم 26 لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج والملاحظة وحالة وفاة، و53 حالة بمحافظة سوهاج خرج منهم 40 مصابا لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج.

كما بلغت الحالات المصابة 39 حالة فى محافظة الجيزة خرج منها 27 لتحسن حالتها والباقى تحت العلاج والملاحظة، و21 حالات بمحافظة أسيوط تحت العلاج والملاحظة وحالة وفاة، و4 حالات بمحافظة أسوان خرجت حالة بعد تحسنها والباقى تحت العلاج والملاحظة.

ووصل عدد المصابين 9 حالات بمحافظة القليوبية خرج منها 6 لتحسن حالتهم والباقى تحت العلاج والملاحظة و8 حالات بمحافظة قنا خرج منها 4 حالات لتحسنهم والباقى تحت العلاج والملاحظة و3 حالات بمحافظة السويس تحت العلاج والملاحظة.

وبلغ عدد المصابين حالة بمحافظة الغربية تحت العلاج والملاحظة و8 حالات بمحافظة المنيا تحت العلاج والملاحظة وحالة وفاة و3 حالات بمحافظة جنوب سيناء خرجت حالة لتحسنها والباقى تحت العلاج والملاحظة وحالة بكل من محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وثلاث حالات بمحافظة الأقصر تحت العلاج والملاحظة.

وقال بيان وزارة الصحة، إن الوزارة تهيب بالمواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر وامراض القلب وذوى والأطفال باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى ضوء الارتفاع المسجل فى درجات الحرارة وعدم التعرض المباشر للشمس وخاصة فى أوقات الظهيرة وعدم الخروج من المنزل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وترجو وزارة الصحة من المواطنين أهمية الانتباه إلى النصائح التالية: الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس: الرضع وصغار الأطفال، وكبار السن "65 سنة أو أكثر" والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية، والمرضى الذين يعانون أمراض مزمنة، وخاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

واستعرضت الوزارة أعراض ضربة الشمس، وهى: ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، واحمرار فى الوجه وجفاف فى الجلد، والتهاب فى العين، اجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية، والشعور بدوار مع قئ وشعور بالهذيان يؤدى إلى فقدان الوعى وسرعة فى النبض مع تنفس غير طبيعى، وقد تظهر بصورة فجائية حيث يفقد الشخص وعيه من غير سابق إنذار، ويجب ملاحظة أن قله العرق معناها احتياج الجسم لكثير من السوائل، وفى الحالات التى تصل إلى درجة الدوار أو فقدان الوعى يجب نقل المصاب فوراً إلى اقرب مستشفى حميات.

وللوقاية من ضربة الشمس يجب تعتمد الوقاية على الوعى المجتمعى عن ضربة الشمس حيث يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بالإضافة إلى أن يراعى الاحتياطات الآتية: الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وعدم التواجد فى اماكن سيئه التهوية، وإرتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية، وعند الشعور بالتعب يجب الراحة فى مكان جيد التهوية والظليلة، وتعرض الجسم لوسائل التبريد (تكييف / مروحة /....)، والاستحمام يومياً بماء فاتر، ويفضل الامتناع عن المشى فى الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظله الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، وإذا كان هناك شخص مصاب بارتفاع فى درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس، ويجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضا لضربة الشمس، ويجب حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحرارة الشديدة فهم أقل مقاومة من البالغين.

وقدمت الصحة عدة نصائح عامة على رأسها: شرب الماء بكثرة والإقلال من تناول الشاى والقهوة لانهما يساعدان على إدرار البول وبالتالى فقد الأملاح الهامة بالجسم مما يؤدى إلى الدوخة والجفاف، واستبدال العصائر المحلاة بالماء.

وأشارت الوزارة إلى التعامل السليم ومعالجة الحالات بخطوات خاصة بخفض درجة الحرارة وهى: تناول مشروبات باردة والراحة وغسل الجسم بالكامل (دش بارد) والتواجد فى مكان مكيف الهواء ولبس ملابس خفيفة، وفى حالة حدوث شد عضلى وتقلصات فى الجسم يجب الإقلال من تناول السكريات، والامتناع عن وضع الأملاح فى الأكل، والراحة التامة والتواجد فى مكان مكيف، وشرب سوائل باردة، ولا يتم مزاولة أى أنشطة عضلية إلا بعد مرور عدة ساعات من توقف التقلصات، وفى حالة حدوث طفح حرارى يجب التواجد فى مكان بارد ذى رطوبة قليلة، والتواجد فى مكان جاف، ويمكن استخدام مواد البودرة الملطفة للجلد.

وهناك العديد من الأدوية التى تعمل على زيادة حرارة الجسم ويتم تجنب الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية مثل (الهالوبريدول – كلوروبرومازين)، الأدوية المعالجة للشلل الرعاش، المهدئات مثل (فينو ثيازيد)، الأدوية المدرة للبول.