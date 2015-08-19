"المجتمعات العمرانية" تطرح 10 مناقصات عامة فى 6 مدن جديدة

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اليومين المقبلين، 10 مناقصات عامة، فى 6 مدن جديدة، لتنفيذ مدارس وأعمال طرق وأرصفة وبردورات، ونقطة مطافئ، فضلا عن طرح 3 مواقع أكشاك فى مدينة الشروق، بحق الانتفاع.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه سيتم طرح أعمال طرق مرحلة ثانية لطرق المنطقة (27 - 49) فدانا، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه سيتم طرح مناقصتين، كالتالى: تنفيذ مبنى مدرسة تجريبية لغات بالمنطقة السكنية العاشرة، فضلا عن تنفيذ مبنى مدرسة تعليم أساسى بالمنطقة السكنية الثالثة عشر بالمدينة.

وأكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال تنفيذ مبنى نقطة مطافئ بالمنطقة الصناعية بالمدينة، فى مناقصة عامة.

ولفت المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه سيتم طرح 3 مواقع أكشاك لبيع الصحف والمجلات بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلنى، فضلا عن طرح 3 مناقصات عامة كالتالى:

تنفيذ الأعمال المدنية (بردورات وأرصفة) للمناطق الخضراء بالمنطقتين الثانية والثالثة عمارات كمرحلة أولى، وللمناطق الأولى والرابعة والخامسة والسادسة عمارات.

وذكر المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم طرح مناقصتين لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الشوارع (مركز المدينة - الحى الأول - المنطقة الصناعية - الطريق الدائرى)، وعملية التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة الشوارع مناطق ابنى بيتك (1، 2، 3، 4) بالمدينة.

وأشار المهندس محمود النجدى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إلى أنه سيتم طرح مناقصة لتنفيذ عملية استكمال زراعة الموقع العام للمجاورات السكنية والجزيرة بين الطريق الإقليمى والمنطقة الصناعية الثانية.