تداول ورقة امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية الأزهرية دور ثانى

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، امتحان الدور الثانى لمادة اللغة الأجنبية للقسم العلمى، وذلك بعد أقل من نصف ساعة من بدء اللجنة .

وجارى البحث عن مصدر تمرير الورقة واتخاذ الإجراءات المتبعة فى تلك الحالة، من جانبه طالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، مراقبى لجان امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، بتوفير الهدوء التام وعدم الضغط على الطلاب وتقدير حرارة الجو الزائدة، مشيرا إلى أن الأسئلة، رُوعى فيها أن تكون متوازنة وفى متناول الطالب المتوسط.

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