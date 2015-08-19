وزير التموين يبحث استيراد لحوم إثيوبية وطرحها بالمجمعات بأسعار مخفضة

عقد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعين منفصلين مع كل من أبو بكر حنفى سفير مصر بإثيوبيا، ومحمد كريم شريف السفير المصرى بدولة توجو.

تم خلال اللقاء بحث كيفية استيراد اللحوم الإثيوبية بأسعار تنافسية وطرحها فى فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة للمواطنين، وتصدير سلع غذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أسواق دول غرب أفريقيا عبر دولة توجو.

يأتى هذا فى إطار حرص مصر على فتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجارى مع دول أفريقيا خلال المرحلة المقبلة .

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم خلال الاجتماعين استعراض الأسواق الأفريقية التى يمكن نفاذ منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إليها، ومنها عصائر ومعلبات ومجمدات شركتى قها وأدفينا والسكر والزيوت وغيرها ودراسة الاستفادة من المواد الخام وخاصة السلع الزراعية الأفريقية، وعمل قيمة مضافة لها وإقامة تكنولوجيا خاصة بالصناعات الغذائية بإثيوبيا وإنشاء نقط ارتكاز للمواد الخام، وتوزيع المنتجات الغذائية المصرية فى توجو والاستفادة من ميناء جيبوتى والمطار الجديد بمدينة لومى، وممر التنمية بتوجو فى تصدير منتجات القابضة الغذائية إلى دول غرب أفريقيا ومنها بوركينا فاسو وغانا والنيجر ومالى وبنين ونيجيريا وغيرها.

وأكد وزير التموين مشاركة القابضة الغذائية فى معرض السلع الغذائية الذى سيقام فى دولة توجو فى الفترة من 20 نوفمبر القادم وحتى 7 ديسمبر.



>