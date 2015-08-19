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مصرع شخص وإصابة 22 آخرين بعد اصطدام مقطورة بـ7 سيارات أعلى الدائرى

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مصرع شخص وإصابة 22 آخرين بعد اصطدام مقطورة بـ7 سيارات أعلى الدائرى مصرع شخص وإصابة 22 آخرين بعد اصطدام مقطورة بـ7 سيارات أعلى الدائرى
لقى شخص مصرعه، وأصيب 21 آخرون فى حادث تصادم لسيارة نقل ثقيل، محملة بكونتينر 7 سيارات أعلى الطريق الدائرى بمنطقة مفارق زكى، مما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من التجمع الخامس، وفى طريقه إلى المعادى.

وأمر اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور مزودين بأوناش لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى، بسبب حادث تصادم، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة.

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مصر 365