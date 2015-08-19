الرئيس هادي يناقش خطة تحرير صنعاء.. وتأهيل عدن لاستيعاب العمل الحكومي

عقد رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي اجتماعاً استثنائياً للحكومة والمستشارين بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح، وجرى خلاله بحث التطورات على الساحة اليمنية في ظل الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظات عدن وأبين ولحج وتعز والضالع.

وكشف مصدر يمني ل"الرياض" أن الاجتماع ناقش تفاصيل عسكرية وأمنية خاصة بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني والتطورات في الميدانية وسير المعارك التي تجري في تعز وعدد من المناطق، وعمليات "السهم الذهبي" التي تجري في الوقت الحالي لتحرير محافظة الحديدة وكل المحافظات اليمنية، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة خطة تحرير صنعاء.

وأكد المصدر مناقشة الاجتماع لجهود تهيئة العمل الحكومي من الداخل وتجهيز العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لاستيعاب عمل الوزارات ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية، والتعجيل بإعادة إعمار وتأهيل المدينة لتستوعب العمل الحكومي بشكل كامل في القريب العاجل.

وجدد الرئيس عبدربه منصور هادي خلال الاجتماع التأكيد على أن جميع المحافظات في طريقها إلى التحرر من المليشيات الانقلابية وإنهاء معاناة الوطن والمواطن وإيقاف سفك الدماء التي تقوم بها المليشيا الحوثية والموالية للرئيس المخلوع ضد المدنيين الأبرياء في مختلف المدن والمحافظات.

وقال الرئيس اليمني خلال الاجتماع إنه لا مناص من القضاء على المليشيات وبناء اليمن الجديد القائم على الحرية والمساواة وسيادة القانون، مشيدا بالجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، التي كان لها دور كبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية. وشدد على أن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية المرتكزة على القرار 2216، وثمن في الوقت نفسه دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والجهود التي يبذلها من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان وعودتها جزءا فاعلا في محيطها الإقليمي والدولي.