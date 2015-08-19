مصر للطيران تعلن عن موعد إقلاع أولى رحلات الحج من المطارات

قال سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الخطة الموضوعة وفقا لدليل عمل الحج والعمرة الخاص باستعدادات الشركة للتعامل مع هذه المواسم تتضمن كافة الاجراءات والبنود اللازمة، لضمان نجاحها من حيث تحديد الأدوار ووضع الخطط والخطط البديلة المنوطة بكل مجموعات العمل العاملة قبل وأثناء وحتي الانتهاء من هذه المواسم وتفادي كافة المشكلات، نظرا لما تتسم به الرحلات من كثافة في التشغيل.

وقال من المخطط ان تسير الشركة في موسم حج هذا العام نحو 490 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة في مرحلتي الذهاب والعودة من وإلى مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية الأخرى التي تقلع منها رحلات حج هذا العام.

وأضاف الحفني تتجه أولي الرحلات من مطار القاهرة وبرج العرب هذا العام إلى مطار المدينة المنورة، حيث تقلع أول رحلة حج من مطار برج العرب لنقل حجاج الإسكندرية يوم 30 أغسطس، بينما تقلع أول رحلة من مطار القاهرة يوم 31 أغسطس، لسفر حجاج قرعة محافظة الفيوم، كما تقلع أول رحلة لحجاج التضامن الإجتماعي يوم 4 سبتمبر، من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة أيضا لنقل حجاج جمعيات محافظتي الجيزة والمنوفية.

بينما تقلع أولي رحلات الحج من المطارات المصرية الأخري متجهة إلى مطار جدة حيث تقلع أول رحلة حج من مطار أسوان إلى جدة يوم 13 سبتمبر، لنقل حجاج قرعة محافظة أسوان وأول رحلة من مطار الأقصر إلى جدة يوم 15 سبتمبر لنقل حجاج قرعة محافظة سوهاج بينما تقلع رحلة من مطار الغردقة يوم 16 سبتمبر لنقل حجاج قرعة محافظة البحر الاحمر أيضا إلي مطار جدة.

وعن أسعار تذاكر الحج هذا العام أشار، هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إلى أن قيمة تذكرة حجاج القرعة 5740 جنيها، سواء للسفر إلي جدة أو المدينة بينما تذاكر سفر حجاج الجمعيات 5840 جنيه للمسافرين إلى جدة، و5950 جنيه للمسافرين إلى المدينة المنورة، بينما تذاكر حجاج السياحة تبدأ من 5900 جنيه لجدة و6250 للمدينة المنورة، وتزداد طبقًا للمدة التي يقيمها الحاج واوقات السفر والعودة.

هذا وقد بدأت مصرللطيران إعتباراً من الثلاثاء 18 اغسطس، في صرف تذاكر الحج من مكتب مبيعات شبرا لحجاج شركات السياحة والهيئات والأفراد، وبالنسبة لحجاج القرعة من مبني أكاديمية الشرطة سابقا بالعباسية وبالنسبة لحجاج الجمعيات من مقر وزارة التضامن الإجتماعي بالعجوزة، ويستمر صرف التذاكر حتى تقلع آخر رحلة حج يوم 17 سبتمبر القادم .