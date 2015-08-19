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ضبط 6581 مخالفة مرورية و9 من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالجيزة

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ضبط 6581 مخالفة مرورية و9 من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالجيزة ضبط 6581 مخالفة مرورية و9 من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالجيزة
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، حملات أسفرت عن ضبط 6581 مخالفة متنوعة و9 من متعاطى المخدرات فى 24 ساعة.

وتم ضبط 6581 مخالفة متنوعة وضبط 35 مخالفة سير فى المسار غير المحدد، وضبط 40 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وضبط 80 مخالفة دخان كثيف وضبط 95 مخالفة ملصقات ومعلقات وضبط 90 مخالفة ركاب زيادة وضبط 130 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وضبط 2134 مخالفة نموذج 125، وتم حجز 9 "توك توك" مخالفين وضبط 210 مخالفات مطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى".

كما نجحت الحملة فى ضبط 45 مخالفة لوحات معدنية وضبط 55 مخالفة عدم تغطية الحمولة وضبط 101 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول ورفع 8 سيارات متروكة، وضبط 64 مخالفة لشروط الترخيص، وضبط 75 مخالفة أمن ومتانة، وتم ضبط 9 من متعاطى المخدرات، تم تحرير محضر بالوقائع وإحالة المتهمين للنيابة لتولى التحقيق.
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