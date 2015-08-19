ضبط 8 قطع سلاح نارى وتحرير1649 مخالفة مرورية فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة مكبرة شنتها المديرية اليوم لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة، من ضبط 4 متهمين هاربين، من تنفيذ أحكام قضائية، فى تهم (مشاجرة – مخدرات)، بمركزى مغاغة وملوى .

كما تم تحرير 1649 مخالفة مروية، تضمنت، (3 دراجات بخارية – 1 سيارة - 714 مخالفة دراجة بخارية – 931 مخالفة سيارات)ز

كما تم ضبط أسلحة آلية وخرطوش ، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت، (1 مسدس – 3 بنادق خرطوش - 4 فرد محلى الصنع – 22 طلقة متنوعة)، بحوزة 8 متهمين بالمنيا.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط كل من، طعمر . س . فط 27 سنة عاطل، ومقيم بمركز أبوقرقاص، والسابق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص، وبحوزته 10 آلاف قرص لعقار التامول المخدر، و"عبد العظيم . ع . رط 47 سنة عاطل، ومقيم بندر مغاغة، و700 قرص مخدر مختلف الأنواع، و"هانى . ل . إ" 38 سنة نجار، ومقيم بندر ملوى، وبحوزته 21 لفافة متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 400 جرام، و"شعبان . ع . ك" 35 سنة حداد، ومقيم بمركز أبوقرقاص، وبحوزته 5 لفافات متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 100 جرام، بقصد الاتجار.

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