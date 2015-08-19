"جنح سوهاج" تخلى سبيل متهم بالاتجار فى الحشيش بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية ناصر عز الدين، إخلاء سبيل المتهم بهجت – أ – ع بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز .

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز وترويجها على عملائه.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 27 قطعة من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، إلا أن محكمة الجنح أخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.