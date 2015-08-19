إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق العريش - القنطرة

أصيب أمس الثلاثاء 8 أشخاص فى حادث سير على طريق العريش القنطرة، حيث قال مصدر أمنى، إن سيارة ميكروباص انقلبت على الطريق بمنطقة الروضة غرب العريش.

أسفر الحادث عن إصابة "محمد.ع.س-40 سنة" بكدمات متفرقة، و"هانى.م.م-34 سنة" بجروح وكدمات متفرقة، و"حسن.ر.ع-80 سنة" باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"محمد.ش.ص-49 سنة"سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"سيد.م.ف-42 سنة" باشتباه كسر بالعمود الفقرى" و"محمد.ا.م-46 سنة" باشتباه كسر بالفقرات العنقية" و"عبد الحميد.ع.أ-56 سنة" بسحجات بالوجه والجسد، و"حسام.س.س-21 سنة" باشتباه كسر بالعمود الفقرى"، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام .

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.