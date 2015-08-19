إبراهيم سعيد يسخر من قرار إنسحاب «الأهلى» من البطولات المحلية

“انسحبوا ومتوجعوش دماغنا ” بتلك الكلمات سخر لاعب الأهلى السابق إبراهيم سعيد من قرار مجلس إدارة النادى الصادر أمس الثلاثاء ،والخاص بالإنسحاب من كافة البطولات التى ينظمها إتحاد كرة القدم المصرى،وردا على العقوبات الصادرة من لجنة شئون اللآعبين ضد أحمد الشيخ .

> إبراهيم سعيد واصل عبر صفحته بموقع تويتر ،إنتقاده للقرار بأكثر من تغريدة ،وكتب .”هما زعلانين ليه منا مضيت للزمالك واتعمل محكمه رياضيه لمده ساعتين ولاغوها بعد قرار ايقافي ٦ شهور وغرامه مليون و٧٥٠ الف ولحد دلوقتي معرفش ليه”.

> ثم أضاف ” الاهلي بيتقمص كتير اوي الفتره دى”.

> وكذلك قال “في الاخر هيبقي ايقاف شهر وخصم ٥٠٪ علي الغرامه وخلص الحوار “.