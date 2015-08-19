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إزالة 164حالة تعدي على الأراضي الزراعية في 13محافظة

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إزالة 164حالة تعدي على الأراضي الزراعية في 13محافظة إزالة 164حالة تعدي على الأراضي الزراعية في 13محافظة

ارشيفية

واصلت اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق مع مديريات الأمن  وأجهزة الحكم المحلي.

وأسفرت  الحملة، عن إزالة 164 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في 13محافظة، وتمكنت الحملة من إزالة 18 حالة بمحافظة الشرقية، و 11 حالة بمحافظة الغربية، 6 حالات بمحافظة الدقهلية، 7 حالات بمحافظة المنوفية، 3 حالات بمحافظة الجيزة، 44 حالة بمحافظة سوهاج، 50 حالة بمحافظة قنا، 10 حالات بمحافظة القليوبية، وحالة بمحافظة دمياط، وحالة بمحافظة البحيرة، وحالتين بمحافظة كفر الشيخ، فضلاً عن 9 حالات بمحافظة المنيا، بالإضافة الى حالتين بالنوبارية.

وأكدت الوزارة، في بيان استمرار تلك الحملات يومياً وبشكل مفاجئ على المحافظات المختلفة، لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية، فضلاً عن استمرار الحملات المفاجأة بكافة المدن والمراكز بالمحافظات، لكشف أي تعديات جديدة وإزالتها على الفور قبل تفاقمها.

وتابع البيان أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، وأنه سيتم اتخاذ  كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها، وأنه سيتم محاسبة أي مقصر في إزالة تلك التعديات.​​

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