«بيكيه» يعتذر للجمهور عل مواقع التواصل الاجتماعي

اعتذر جيرار بيكيه لاعب فريق برشلونة الإسباني، على الطريقة التي اعترض بها على طرده في مباراة في إياب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم، الاثنين، أمام أتليتيك بيلباو، عن طريق مـواقع التواصل الاجتماعي.

وكان برشلونة قد تقدم بالفعل 1-صفر على أرضه في مباراة العودة، لكن بيكيه خرج مطرودا ببطاقة حمراء مباشرة بعد مرور عشر دقائق من زمن الشوط الثاني.

وبعد حصوله على البطاقة الحمراء، اندفع مدافع برشلونة ناحية مساعد الحكم وصرخ في وجهه، ليطرده الحكم كارلوس فيلاسكو كاربايو، الذي كتب في تقريره أن بيكيه “استخدم إهانات لفظية”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال بيكي في حسابه بموقع تويتر: “أريد الاعتذار لأن الطريقة التي اعترضت بها على مساعد الحكم لم تكن لائقة، لقد كانت مباراة متوترة للغاية مع الكثير على المحك، لكن لم يحدث مطلقا أن وجهت إهانات لمساعد الحكم”.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الإسباني عقوبة بيكيه، الأربعاء، وإيقافه لأكثر من مباراة رغم اعتذاره.

يذكر أن بيلباو أحرز هدفا مع تبقي 16 دقيقة على النهاية ليتعادل الفريقان 1-1 ويتفوق 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.