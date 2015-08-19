أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«كلينتون» تحث «السود» لتغيير السياسات والقوانين لا المشاعر

Google+ Print
«كلينتون» تحث «السود» لتغيير السياسات والقوانين لا المشاعر «كلينتون» تحث «السود» لتغيير السياسات والقوانين لا المشاعر

هيلاري كلينتون

قالت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن “السبيل الوحيد لتخفيف تأثير العنصرية المتأصلة في الولايات المتحدة هو تغيير السياسات الحكومية”، وذلك في تسجيل تم بثه، ودعت “كلينتون” الأميركيين من أصول إفريقية إلى السعي “لتغيير السياسات لا المشاعر”، وذلك خلال اجتماعها مع نشطاء في حركة “أرواح السود مهمة” الذي حدث الأسبوع الماضي.

وأضافت: “لا أعتقد أنكم ستغيرون المشاعر، أعتقد أن عليكم تغيير القوانين وتغيير مخصصات الموارد وتغيير الطريقة التي تعمل بها الأنظمة”.

كما أقرت كلينتون بأن قوانين الجريمة والسجن التي أقرت في عهد زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون “لم تنجح في كل الأحوال”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت حملة كلينتون في بيان: “كانت هذه المناقشة واحدة من المناقشات التي ستواصلها الحملة مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية بهدف صياغة مقترحات سياسة هيلاري كلينتون الرامية للمساعدة في إصلاح نظامنا للعدالة الجنائية وتحقيق العدالة بين جميع الأعراق”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي»

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟