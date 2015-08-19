«كلينتون» تحث «السود» لتغيير السياسات والقوانين لا المشاعر

قالت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن “السبيل الوحيد لتخفيف تأثير العنصرية المتأصلة في الولايات المتحدة هو تغيير السياسات الحكومية”، وذلك في تسجيل فيديو تم بثه، ودعت “كلينتون” الأميركيين من أصول إفريقية إلى السعي “لتغيير السياسات لا المشاعر”، وذلك خلال اجتماعها مع نشطاء في حركة “أرواح السود مهمة” الذي حدث الأسبوع الماضي.

وأضافت: “لا أعتقد أنكم ستغيرون المشاعر، أعتقد أن عليكم تغيير القوانين وتغيير مخصصات الموارد وتغيير الطريقة التي تعمل بها الأنظمة”.

كما أقرت كلينتون بأن قوانين الجريمة والسجن التي أقرت في عهد زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون “لم تنجح في كل الأحوال”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت حملة كلينتون في بيان: “كانت هذه المناقشة واحدة من المناقشات التي ستواصلها الحملة مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية بهدف صياغة مقترحات سياسة هيلاري كلينتون الرامية للمساعدة في إصلاح نظامنا للعدالة الجنائية وتحقيق العدالة بين جميع الأعراق”.