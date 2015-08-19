«داعش» يقتل عالم آثار بمدينة تدمر الأثرية السورية

قتل مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، خالد الأسعد عالم آثار في مدينة تدمر الأثرية في سوريا التي سيطروا عليها منذ أكثر من شهر من الجيش السوري.

وقال مأمون عبد الكريم، المدير العام للآثار السورية لرويترز إن مسلحي داعش ذبحوا عالم الآثار خالد الأسعد وعلقوا جثته في ميدان عام في تدمر.

وقال عبد الكريم إن الأسعد (82 عاما) عرف بعدة دراسات علمية نشرت في عدد من الدوريات الأثرية العالمية عن تدمر التي كانت محطة للقوافل التجارية على طريق الحرير.

وعمل “الأسعد” أيضا في العقود القليلة الماضية مع بعثات آثار أميركية وفرنسية وألمانية في أعمال حفريات وبحوث في أطلال وآثار المدينة التي يرجع تاريخها إلى ألفي عام وهي مدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.