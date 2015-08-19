بسبب التدخين .. الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

هناك العديد من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، وهذا النوع من أكثر أنواع السرطان انتشارا، ويؤدى هذا المرض للوفاة حالة إهمال علاجه واكتشافه مبكرا. التدخين والكحوليات من أسباب الإصابة بسرطان الرئة

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>وفى هذا السياق، أشار الدكتور دكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام فى كلية طب جامعة القاهرة، إلى أن سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شراسة، وهذا المرض الأكثر شيوعا بين أنواع السرطان، ويعد الرجال أكثر عرضة للإصابة به، وذلك بسبب التدخين وتناول الكحوليات، والذى يعد من أهم وأكثر الأسباب المؤدية للإصابة بالمرض. المراحل الأولى تشفى بنسبة 85%

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>ويضيف أستاذ الأورام، أن هناك 70% من المصابين يكتشفون المرض فى المراحل المتأخرة وهى المرحلة الثالثة والرابعة، وهناك 30% من الأشخاص الذين يكتشفون المرض فى المراحل البدائية أى الأولى والثانية، ويتم شفاؤهم بنسبة قد تصل إلى 80 أو 85%، وهذا يرجع إلى التدخل الجراحى.

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شبكةعيونالإخبارية

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