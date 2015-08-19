أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بسبب التدخين .. الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

Google+ Print
بسبب التدخين .. الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بسبب التدخين .. الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة
هناك العديد من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، وهذا النوع من أكثر أنواع السرطان انتشارا، ويؤدى هذا المرض للوفاة حالة إهمال علاجه واكتشافه مبكرا.

التدخين والكحوليات من أسباب الإصابة بسرطان الرئة
>


>وفى هذا السياق، أشار الدكتور دكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام فى كلية طب جامعة القاهرة، إلى أن سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شراسة، وهذا المرض الأكثر شيوعا بين أنواع السرطان، ويعد الرجال أكثر عرضة للإصابة به، وذلك بسبب التدخين وتناول الكحوليات، والذى يعد من أهم وأكثر الأسباب المؤدية للإصابة بالمرض.

المراحل الأولى تشفى بنسبة 85%
>


>ويضيف أستاذ الأورام، أن هناك 70% من المصابين يكتشفون المرض فى المراحل المتأخرة وهى المرحلة الثالثة والرابعة، وهناك 30% من الأشخاص الذين يكتشفون المرض فى المراحل البدائية أى الأولى والثانية، ويتم شفاؤهم بنسبة قد تصل إلى 80 أو 85%، وهذا يرجع إلى التدخل الجراحى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365