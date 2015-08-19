السيطرة على حريق محدود شب فى شركة لصناعة مواد تغليف بالعبور

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود شب بمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف الكائنة بالمنطقة الصناعية – بالعبور.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء على عبد المقصود، مديرالحماية المدنية، بالواقعة.

انتقلت على الفور أربع سيارات لقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص تبين للعقيد عماد عياد، قائد الحماية المدنية، نشوب الحريق بمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث أتت النيران على بعض الستائر والنوافذ الزجاجية للمكتب ومفتاح جهاز التكييف، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال "ناجى حسن" 65 سنة عضو مجلس الإدارة والمدير الإدارى للشركة، رجح نشوب الحريق ماس كهربائى بمفتاح التكييف، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبفحص رخصة الشركة تبين انتهاؤها منذ فبراير 2015م، وتم إخطار جهاز مدينة العبور لاتخاذ شئونه، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائيه لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6005 إدارى قسم العبور لسنة 2015م.