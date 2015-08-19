أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السيطرة على حريق محدود شب فى شركة لصناعة مواد تغليف بالعبور

Google+ Print
السيطرة على حريق محدود شب فى شركة لصناعة مواد تغليف بالعبور السيطرة على حريق محدود شب فى شركة لصناعة مواد تغليف بالعبور
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود شب بمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف الكائنة بالمنطقة الصناعية – بالعبور.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء على عبد المقصود، مديرالحماية المدنية، بالواقعة.

انتقلت على الفور أربع سيارات لقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص تبين للعقيد عماد عياد، قائد الحماية المدنية، نشوب الحريق بمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث أتت النيران على بعض الستائر والنوافذ الزجاجية للمكتب ومفتاح جهاز التكييف، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال "ناجى حسن" 65 سنة عضو مجلس الإدارة والمدير الإدارى للشركة، رجح نشوب الحريق ماس كهربائى بمفتاح التكييف، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبفحص رخصة الشركة تبين انتهاؤها منذ فبراير 2015م، وتم إخطار جهاز مدينة العبور لاتخاذ شئونه، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائيه لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6005 إدارى قسم العبور لسنة 2015م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365