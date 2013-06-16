ضبط شخصين بتهمة تعطيل حركة القطارات لقيامهم بصب خرسانة

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على شخصين يقومون بصب خرسانة ناحية شريط السكك الحديد مما نتج عنة تعطل القطارات بخط القاهرة المنصورة لأكثر من ساعة .

ورد لقسم شرطة أول الزقازيق المحضر رقم 5/86 أحوال قسم شرطه السكه الحديد والمتضمن بلاغ المدعو محمد مصطفى إبراهيم سن 47 ملاحظ بمحطة الزقازيق بوجود خلاطه تقوم بأعمال صبة خرسانية بمحل بجوار مزلقان الحسينية، مما ترتب عليه تعطيل حركة قطارات خط المنصورة القاهرة من الاتجاهين لمدة ساعة .

وتم ضبط كل من “محمد –ع-ع ” صاحب الخلاطة مقيم مركز الزقازيق “رفاعي- ع ” مالك المحل ومقيم النحال وتم إيقاف الأعمال .