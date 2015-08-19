مجموعة Dsquared2 النسائية لخريف وشتاء 2015

الرياض - خلود أحمد

عبر تلاعبٍ ساحر على التناقضات: تلتقي قصيدة لقبائل أميركا الأساسيين مع الروح النبيلة لأوروبا القديمة. يختلط السحر والتأثيرات القبلية مع المراجع الملكية عبر موادٍ فاخرة جريئة وجمالية غريبة الأطوار وتفاصيل حرفية عالية الجودة.

يمنح النمط الغرافيكي حساً فولكلورياً لمعطفٍ من الفرو، في حين تظهر تفاصيل لخيوطٍ ذهبيةٍ مستوحاة من البزات التقليدية على السراويل والسترات والمعاطف، بينما تذكرنا الفساتين التي تمتاز بثنيات ناعمة بالملابس التحتية الي كانت رائجة في العصر الفيكتوري. كما ظهرت ضمن هذه المجموعة زخارف هندسية بذوقٍ اصيل لتعطي لمسة مميزة لعباءات الصوف الماكسي والتنانير على شكل البطانيات. لوحة الألوان الداكنة للبزات الملكية الإنجليزية تقترن مع الظلال الدافئة الترابية للغابات الخريفية الكندية.

أما بالنسبة للإكسسوارات فقد أطلقت حقيبة ديسكوارد2 الأيقونية Twin Peaks التي تكشف عن تحولٍ عرقي و زخارف قبلية تزين الكعوب العالية فتمنحها طلّة مميزة وغريبة، في حين ظهرت الصنادل مزدانة بحبوب الكريستال الباهرة بالإضافة للمجوهرات الكبيرة الحجم التي تضيف جرعة إضافية من الملوكية إلى الطلّة.