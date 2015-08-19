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زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الرياض

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زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الرياض زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الرياض
أكدت وزارة الصحة على موقعها على الانترنت اكتشاف 58 حالة اصابة جديدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) فى البلاد منذ بداية أغسطس وهذا العدد هو الأعلى الذى يتم تسجيله منذ فبراير شباط.

وتمثل الحالات العشر التى أعلن عنها فى وقت متأخر يوم الثلاثاء أكبر قفزة يومية فى حالات الإصابة المؤكدة فى السعودية منذ مايو 2014 حيث تم تسجيل 210 اصابات بالمرض فى أوج ذروته.

واكتشفت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لأول مرة فى 2012 ورصدت أغلب الحالات حتى الآن فى السعودية على الرغم من ظهور حالات فى أماكن آخرى وهى تشبه مرض التهاب الجهاز التنفسى الحاد وتسبب الحمى والسعال فى بعض الأحيان.

وعلى الرغم من ان الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر إلا أن المرض سجل معدل وفيات مرتفعا حيث توفى 480 شخصا من بين 1115 شخصا تأكدت إصابتهم فى السعودية منذ 2012.

كانت معظم الحالات الجديدة المؤكدة فى الأسبوع الماضى فى الرياض ومن بين المصابين موظفون بالرعاية الصحية.
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مصر 365

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