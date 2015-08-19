تظاهرات بتجمعات سكنية عربية بإسرائيل تضامناً مع الأسير الفلسطينى

غزة /أ ش أ/



>تظاهر مئات الأشخاص فى عدة تجمعات سكنية عربية بإسرائيل بينها كفر قاسم وأم الفحم وكفر كنا وراهط وحى وادى النسناس بمدينة حيفا تضامنا مع الأسير الفلسطينى المضرب عن الطعام محمد علان.

>وذكر راديو "صوت إسرائيل" اليوم الأربعاء، أن محكمة العدل العليا تواصل اليوم النظر فى الالتماس المقدم إليها بطلب للإفراج عن الأسير علان بسبب تدهور حالته الصحية.

>وكان الأطباء المشرفون على علاج علان فى مستشفى برزيلاى فى عسقلان قد أعلنوا أمس أن تحسناً طرأ على حالته الصحية حيث استعاد وعيه وأخذ يتواصل مع المحيطين به.

>فيما أعلن نادى الأسير الفلسطينى أن علان يمهل السلطات الإسرائيلية 24 ساعة لحل قضيته وإلا فسيتوقف عن شرب المياه ويطالب بوقف علاجه.

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