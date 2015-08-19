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أمريكا تهدد بفرض عقوبات على جنوب السودان حال عدم التوقيع على اتفاق سلام

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أمريكا تهدد بفرض عقوبات على جنوب السودان حال عدم التوقيع على اتفاق سلام أمريكا تهدد بفرض عقوبات على جنوب السودان حال عدم التوقيع على اتفاق سلام

واشنطن /أ ش أ/


>حذرت الولايات المتحدة الأمريكية حكومة جنوب السودان من فرض عقوبات على المسئولين حال عدم توقيع اتفاق سلام مع الأطراف المتمردة.
>ونقل راديو "سوا الأمريكي" اليوم "الأربعاء" عن مستشارة الأمن القومى الأمريكى سوزان رايس قولها إن واشنطن تبحث فى الأمم المتحدة فرض عقوبات على مسئولى حكومة جنوب السودان فى حال انتهاء مهلة الـ15 يوما دون التوقيع على اتفاق سلام مع المتمردين.
>وكان سيلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان قد امتنع عن التوقيع على اتفاق سلام فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية فى البلاد، فيما هدد وسطاء بفرض عقوبات دولية على طرفى الصراع فى جنوب السودان ما لم يوقعا على الاتفاق فى العاصمة الإثيوبية.
>يشار إلى أن الصراع قد تفجر فى شهر ديسمبر 2013 بعد أن اتهم كير نائبه المقال مشار بالتخطيط للانقلاب عليه، فيما نفى الأخير اتهامات ميارديت الذى ينتمى لقبائل الدينكا المنافسة وهو ما أعطى بعدا قبليا للصراع.
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