الكهرباء: مناقصة لتوريد 3 ملايين عداد ذكى بالمرحلة الأولى لمشروع الاستبدال

أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر طرحت مناقصة جديدة لتوريد 3 ملايين عداد ذكى "مسبوق الدفع" كمرحلة أولى من مشروع استبدال جميع العدادات لدى المستهلكين خلال 10 سنوات والتى يبلغ عددها 40 مليون عداد.

وأضاف اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الأولى من المشروع ستتم فى 3 شركات توزيع هم "شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وجنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء"،لافتا إلى المرحلة الثانية تستهدف استبدال 7 ملايين عداد ذكى.

وأشار اليمانى إلى أنه تم البدء فى توريد 50 ألف عداد ذكى لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لبدء المشروع التجريبى للمرحلة الأولى بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، لاستبدال العدادات التقليدية بالذكية بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأضاف اليمانى أنه من بين مميزات هذا العداد، إنهاء مشكلة القراءات الخاطئة التى يعانى منها العديد من المواطنين، لأنه يعمل بنظام كروت الشحن، علاوة على منع سرقة التيار من المستهلك بدون علمه، إضافة إلى توفير كميات هائلة من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء.

"الكهرباء": انقطاع التيار بسبب أعطال بالكابلات لارتفاع درجات الحرارة

>