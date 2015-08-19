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تهتك الغضروف الهلالى يمكن علاجه بالمنظار

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تهتك الغضروف الهلالى يمكن علاجه بالمنظار تهتك الغضروف الهلالى يمكن علاجه بالمنظار
أكد الدكتور علاء الطحان أستاذ جراحة العظام بطب قصر العينى أن إصابات مفصل الركبة بصفة عامة واحدة من أكثر الإصابات التى تواجه الرياضيين ويعتبر قطع الغضاريف والأربطة داخل مفصل الركبة من الإصابات الأكثر حدوثا ويعتبر قطع الغضروف الهلالى الداخلى هو أكثر الإصابات المنتشرة.

وقال أستاذ الجراحة إن هذه الإصابة تحدث عادة نتيجة التواء مفصل الركبة أو حدوث حركة مفاجئة عنيفة داخل المفصل وقد يكون ذلك مصحوبا بإصابة بالرباط الصليبى الأمامى والرباط الداخلى لمفصل الركبة ولذلك ننصح الرياضيين بالحذر أثناء ممارسة الرياضة من حدوث التواء مفاجئ لمفصل الركبة.

وأكد أنه نظرا للثورة العلمية الهائلة فى مجال المناظير الجراحية أصبح علاج تلك الإصابات باستخدام المنظار الجراحى آمنا تماما حيث يتم إعادة بناء الغضروف باستخدام المنظار فى الإصابات الحديثة باستخدام تقنيات حديثة وخيوط دقيقة أو يتم استئصال الجزء المصاب وتنظيف الالتهابات الحادثة حول الإصابة الغضروفية ويخرج المريض من المستشفى فى نفس اليوم ويبدأ مباشرة فى تحريك الركبة .

وأوضح أن تهتك الغضروف الهلالى أعراضه تتمثل فى ألم شديد فى الركبة وعدم القدرة على فردها وصعوبة الجرى وأحيانا يفقد المريض القدرة على تحريك الركبة.

وأشار إلى أن العلاج الوحيد هو الجراحة وبعدها يخضع المريض للعلاج الطبيعى وتكون الركبة طبيعية فى فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
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مصر 365