الأرصاد : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وطقس اليوم معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وشمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، وأما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

> الصغرى / العظمى

> القاهرة 26 37

> الإسكندرية 27 32

> مطروح 24 31

> بورسعيد 28 32

> دمياط 27 32

> بلطيم 27 33

> الإسماعيلية 26 38

> السويس 27 38

> العريش 25 36

> نخل 22 39

> طابا 24 40

> الطور 27 35

> مرسى علم 29 40

> الغردقة 30 41

> شرم الشيخ 31 42

> رفح 27 35

> كاترين 23 37

> سيوة 26 42

> المنيا 26 40

> الفيوم 26 39

> رأس سدر 27 38

> أبوسمبل 31 43

> وسط الدلتا 25 36

> أسيوط 25 40

> سوهاج 28 42

> الأقصر 30 45

> أسوان 32 46

> شلاتين 27 40

> حلايب 29 38

> الوادى الجديد 28 43

> قنا 29 44

> نويبع 30 41

> السلوم 23 31.