أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأرصاد : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وطقس اليوم معتدل

Google+ Print
الأرصاد : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وطقس اليوم معتدل الأرصاد : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وطقس اليوم معتدل

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

 كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وشمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، وأما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
> الصغرى / العظمى
> القاهرة 26 37
> الإسكندرية 27 32
> مطروح 24 31
> بورسعيد 28 32
> دمياط 27 32
> بلطيم 27 33
> الإسماعيلية 26 38
> السويس 27 38
> العريش 25 36
> نخل 22 39
> طابا 24 40
> الطور 27 35
> مرسى علم 29 40
> الغردقة 30 41
> شرم الشيخ 31 42
> رفح 27 35
> كاترين 23 37
> سيوة 26 42
> المنيا 26 40
> الفيوم 26 39
> رأس سدر 27 38
> أبوسمبل 31 43
> وسط الدلتا 25 36
> أسيوط 25 40
> سوهاج 28 42
> الأقصر 30 45
> أسوان 32 46
> شلاتين 27 40
> حلايب 29 38
> الوادى الجديد 28 43
> قنا 29 44
> نويبع 30 41
> السلوم 23 31.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم