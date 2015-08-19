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بعد انتحار عامل لعجزه عن توفير علاج الكيماوى لنجله.."الصحة" تقرر علاج الطفل

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بعد انتحار عامل لعجزه عن توفير علاج الكيماوى لنجله.."الصحة" تقرر علاج الطفل بعد انتحار عامل لعجزه عن توفير علاج الكيماوى لنجله.."الصحة" تقرر علاج الطفل
فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" عن قيام أشرف فاروق خليل، 45 سنة، حداد مسلح، بالانتحار شنقا داخل بلكونة شقته بمنطقة الرجبى أول المحلة، لعجزه عن توفير علاج الكيماوى لنجله كريم الطالب بالصف الأول الإعدادى، قرر الدكتور عادل العدوى وزير الصحة علاج الطفل بمستشفى 57357 فرع طنطا وعمل التحاليل والفحوصات الشاملة للطالب وعلاجه على نفقة الدولة بالمجان.

وقام وزير الصحة بالاتصال تليفونيا بالدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية وأبلغه بسرعة نقل الطالب لمستشفى سرطان الأطفال 57357 فرع طنطا للبدء فى علاجه.

وكلف الدكتور محمد شرشر الدكتور فتحى شلضوم مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالاتصال بأسرة الطالب واصطحابه للمستشفى صباح اليوم الأربعاء للبدء فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية له لبيان حالته والبدء فى علاجه.

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