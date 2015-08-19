تواصل تشغيل معبر رفح لليوم الثالث أمام حركة المسافرين بين مصر وغزة

تواصل صباح اليوم تشغيل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة عبور المسافرين بين مصر وغزة .

وقال مصدر مسئول فى معبر رفح، إنه يسمح بمرور العالقين فى الجانب المصرى والمسافرين الأجانب القادمين من الخارج فى طرقهم لغزة، وكذلك المرحلين عن طريق مطار القاهرة، ويسمح بالوصول للجانب المصرى لمن سبق التنسيق بدخولهم بين الجانبين المصرى والفلسطينى من ذوى الإقامة فى الخارج والطلبة وأصحاب الحالات الإنسانية والمرضى.

وأشار المصدرإلى أن إجمالى العابرين بين مصر وقطاع غزة فى اليوم الثانى لتشغيل المعبر وصل إلى 1760 مسافرا فى كلا الاتجاهين، بينهم 172 مرحلا إلى جانب 20 شاحنة تحمل مواد بناء، وفى اليوم الأول عبر 474 مسافرا فى كلا الاتجاهين، وإدخال 660 طن أسمنت و66 طن زلط، وتقوم قوات أمنية بتأمين المسافرين، كما تم توفير سيارت إسعاف تنقل المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج فى المستشفيات المصرية.

وانتشرت قوات أمنية على طول الطريق الدولى العريش رفح لتأمين مرور المسافرين، وقال مصدر أمنى مسئول إن حركة العبور لم تؤثر على سير العمليات الأمنية وتشديد إجراءات المرور عبر الطريق الدولى الساحلى العريش رفح مرورا بمناطق وقرى الشيخ زويد.